У Чернівцях оприлюднили перелік майданчиків для продажу різдвяних ялинок
Продаж розпочнуть з 1 грудня
У Чернівцях з 1 грудня розпочнуть продавати різдвяні ялинки. Для цього визначили 11 локацій. Також деревця продаватимуть на територіях ринків міста. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Романа Клічука, яке опублікували на сайті міської ради.
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Новорічні ялинки у місті продаватимуть на територіях ринків:
- на вулиці Сагайдачного, 24 та 33;
- на вулиці Бурга, 1, 4 та 6;
- на вулиці Шухевича, 8 А – стоянка підприємства «Газкомплектприлад»;
- у сквері біля мосту на вулиці Руській, 79;
- на розі вулиць Орлика та Небесної Сотні – на відрізку тротуару від Небесної Сотні до входу на територію церкви вздовж огорожі;
- на розі вулиць Головної та Ентузіастів;
- на розі вулиці Ентузіастів та провулку Ентузіастів, окрім території дитячого майданчика;
- на вулиці Руській, 248. Йдеться про ділянку від зупинки громадського транспорту до заїзду до будинку на вулиці Руській, 248 Б;
- на вулиці Руській, 250 А – стоянка мікроринку «Нива»;
- на вулиці Головній, 265 А – частина стоянки ТРЦ «DEPO't»;
- на вулиці Мізунського, 1.
Згідно з розпорядженням міського голови, підприємці після завершення торгівлі мають щодня прибирати та вивозити сміття, а також забезпечувати вільний рух пішоходів у місцях торгівлі. Крім цього, у разі оголошення повітряної тривоги має бути інформування про розташування найближчих укриттів.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Ялинки на майданчиках продаватимуть щодня до 31 грудня з 07:00 до 20:00.