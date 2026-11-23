У місті організували 11 локацій для продажу

У Чернівцях з 1 грудня розпочнуть продавати різдвяні ялинки. Для цього визначили 11 локацій. Також деревця продаватимуть на територіях ринків міста. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Романа Клічука, яке опублікували на сайті міської ради.

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Новорічні ялинки у місті продаватимуть на територіях ринків:

на вулиці Сагайдачного, 24 та 33;

на вулиці Бурга, 1, 4 та 6;

на вулиці Шухевича, 8 А – стоянка підприємства «Газкомплектприлад»;

у сквері біля мосту на вулиці Руській, 79;

на розі вулиць Орлика та Небесної Сотні – на відрізку тротуару від Небесної Сотні до входу на територію церкви вздовж огорожі;

на розі вулиць Головної та Ентузіастів;

на розі вулиці Ентузіастів та провулку Ентузіастів, окрім території дитячого майданчика;

на вулиці Руській, 248. Йдеться про ділянку від зупинки громадського транспорту до заїзду до будинку на вулиці Руській, 248 Б;

на вулиці Руській, 250 А – стоянка мікроринку «Нива»;

на вулиці Головній, 265 А – частина стоянки ТРЦ «DEPO't»;

на вулиці Мізунського, 1.

Згідно з розпорядженням міського голови, підприємці після завершення торгівлі мають щодня прибирати та вивозити сміття, а також забезпечувати вільний рух пішоходів у місцях торгівлі. Крім цього, у разі оголошення повітряної тривоги має бути інформування про розташування найближчих укриттів.

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Ялинки на майданчиках продаватимуть щодня до 31 грудня з 07:00 до 20:00.