Внаслідок ракетного удару РФ 12 липня зазнали ушкоджень понад 100 квартир багатоповерхівки у Чернівцях

Депутати Чернівецької міськради виділили 7 млн грн на ремонт багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок обстрілу РФ. Це перший транш, необхідний для виготовлення проєктно-кошторисної документації та початку відновлювальних робіт, повідомив 7 серпня міський голова Роман Клічук, передає «Укрінформ».

«Експертна комісія, яка обстежувала будинок після російського удару, визнала його придатним для проживання. І ті жителі, в яких квартири не пошкоджені або незначно пошкоджені, повернулися до свого житла. 7 млн грн – орієнтовна сума, яку виділили наперед з міського бюджету, щоб не чекати на завершення проєкту на ремонт даху, фасаду і вікон. Якою буде остаточна сума цих ремонтів, ми бачитимемо пізніше», – зазначив Роман Клічук.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару 12 липня зазнали ушкоджень понад 100 квартир багатоповерхівки у Чернівцях. За словами Клічука, 30 мешканців вже отримали обстежувальні акти про пошкодження житла для виплат компенсації за програмою «єВідновлення». У першу чергу ремонтуватимуть дах висотки, який зазнав найбільших пошкоджень. Потім – встановлюватимуть вікна та ремонтуватимуть фасад.