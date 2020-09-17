У день робочого візиту до Львова президента України на львівській Ратуші вивісили банер з написом «Досить компромісів з ворогом!». Коментуючи появу банера, мер Львова Андрій Садовий нагадав, що у 2015-2016 рр. «Самопоміч» різко критикували за опір закріпленню особливого статусу Донбасу у Конституції. «Сьогодні всі розуміють – повне виконання Мінська – це капітуляція. Так – це мир, але це «русский мир». Кожна наступна поступка – ворожі інспекції наших фронтових позицій, вода в Крим, засудження на догоду Кремлю українських патріотів – це наближення цього фейкового «миру», – заявив Садовий.

фото Андрія Садового