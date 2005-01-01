У Дніпрі чоловік сховався у посилку і пограбував «Нову пошту»

Зловмисник привласнив ноутбук, годинник Apple і телефон Xiaomi

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 14:0938841

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У Дніпрі чоловік сховався у посилку і пограбував «Нову пошту»
фото ілюстративне
Грабіжник сховався в ящику та вкрав товарів на 13 тис. грн

У Дніпрі зловмисник заліз у дерев’яний ящик-посилку та пограбував інші відправлення під час доставки компанією «Нова пошта». Винахідливого злочинця викрили у Харкові, куди він прибув разом із вантажем, йдеться у вироку суду, який визнав його винним у крадіжці.

Зазначається, що торік 22 грудня чоловік змайстрував дерев’яний ящик, у який згодом сховався, та попросив свого знайомого надіслати його «Новою поштою» як відправлення за маршрутом Дніпро-Харків.

Вже в дорозі, у вантажівці з іншими посилками злочинець відкрив ящик, в якому перебував, та за допомогою канцелярського ножа відкрив кілька пакунків з побутовою технікою. Здобиччю зловмисника стали: ноутбук, годинник Apple і мобільний телефон Xiaomi. Після цього він повернувся у свій ящик.

У Харкові в пункті призначення вранці наступного дня його виявили працівники компанії.

Як згодом визначили правоохоронці, чоловік поцупив товарів на 13 тис. грн.

Грабіжникові вироком суду було призначено показання – три роки позбавлення волі, однак він був звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки, скільки мав позитивну характеристику від колег та сусідів, а також мав на утримуванні малолітню доньку.

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