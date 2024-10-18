Смертельна аварія сталася поблизу села Самчики Старокостянтинівської громади

У пʼятницю, 18 жовтня, поблизу села Самчики Хмельницького району сталася ДТП, у результаті якої загинули водій та два пасажири автомобіля Mazda CX 7. Про це повідомили у пресслужбі поліці області.

За попередніми даними, 62-річний водій автомобіля Mazda CX 7 з’їхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Чоловік і двоє його пасажирів, віком 40 та 34 років, загинули на місці події.

«Усі загиблі були односельчанами та мешкали у Старокостянтинівській тергромаді. Слідчо-оперативна група продовжує працювати на місці події та фіксувати обставини ДТП», – зазначають правоохоронці.

Наразі поліцейські вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб).