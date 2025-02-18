Смертельна аварія сталася поблизу села Стригани Шепетівського району

У понеділок, 17 лютого, поблизу села Стригани Шепетівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок падіння з мотоцикла загинув 28-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, 28-річний водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і впав. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Тіло мотоцикліста знайшли перехожі, які повідомили про подію поліції.

Відомо, що загиблий – місцевий житель. Він мав водійські права відповідної категорії та перебував у мотошоломі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.