Смертельна аварія сталася 26 жовтня на вулиці Свободи у Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 27-річному водію автомобіля Volkswagen Passat, який збив на смерть пенсіонерку. Обвинувачений співпрацював зі слідством і компенсував рідним загиблої всі збитки, тож отримав два роки умовного покарання.

Як йдеться у вироку від 5 лютого, аварія сталася 26 жовтня 2024 року на вулиці Свободи у Хмельницькому. Місцевий житель Олександр Данілов, який перебував за кермом автомобіля Volkswagen Passat, збив на пішохідному переході 74-річну жінку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні, проте близько 17:00 вона померла.

Олександр Данілов повністю визнав свою провину і розповів у суді, що в день аварії їхав зі швидкістю 40 км/год, але відволікся й збив жінку. Чоловік зауважив, що щиро розкаявся та відшкодував рідним пенсіонерки заподіяну шкоду.

Суддя Сергій Баєв визнав Олександра Данілова винним за 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ, проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.