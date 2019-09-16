У ДТП на трасі Львів-Краковець загинув 29-річний водій мікроавтобуса

Смертельна ДТП на трасі Львів-Краковець

У неділю, 15 вересня, близько 12.45 на автодорозі «Львів-Краковець» у Яворівському районі на Львівщині сталася ДТП, унаслідок якої загинув водій мікроавтобуса Opel.

Як повідомили ZAXID.NET в поліції Львівщини, зіткнулись мікроавтобус Opel Vivaro, яким керував 29-річний житель одного з сіл району, та Ford Galaxy, за кермом якого перебував 25-річний мешканець селища Немирів. Унаслідок зіткнення водій Opel отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Водій Ford з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.