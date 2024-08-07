У багажнику автомобіля підозрюваного слідчі виявили 40 тис. грн

У Хмельницькому правоохоронці затримали під час отримання хабара 25-річного співробітника ТЦК та СП. Посадовець отримав від військовозобов’язаного 40 тис. грн за оформлення необхідної документації без його присутності. Про це повідомила 7 серпня спецпрокуратура Західного регіону.

За даними слідства, старший офіцер одного із відділів територіального центру та соціальної підтримки вимагав у чоловіка призовного віку 40 тис. грн за виготовлення військово-облікових документів, постановки на облік, видачу тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, внесення про нього відомостей у відповідну систему та проходження ВЛК без фактичної присутності. Для цього він мав вплинути на медиків і колег із ТЦК.

Затримали військового під час отримання обумовленої суми.

Наразі посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.