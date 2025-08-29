Хмельничанину зі спільником загрожує до 9 років тюрми за виготовлення фіктивних документів

Правоохоронці виявили на Хмельниччині салон краси, який обладнали для виготовлення підроблених пенсійних посвідчень та інших офіційних документів, які надавали право виїзду за кордон. Організатору схеми зі спільником загрожує до девʼяти років тюрми. Про це повідомила пресслужба прокуратури області у пʼятницю, 29 серпня.

За даними слідства, організував незаконний бізнес 56-річний хмельничанин. Чоловік зі спільником встановив у салоні краси обладнання, за допомогою якого фальсифікував пенсійні посвідчення та інші офіційні документи, які надавали право виїзду.

«Інший чоловік підшуковував охочих виїхати з країни та пояснював, як діяти під час перетину кордону, надавав підроблені миттєві фотокопії документів. Одного з їхніх клієнтів затримали під час спроби перетину кордону», – зазначають правоохоронці.

Слідчі провели обшуки за місцями проживання, реєстрації та в автомобілях підозрюваних на території Хмельницької та Вінницької областей, а також безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон.

За організацію незаконного переправлення через державний кордон та підроблення документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України) чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.