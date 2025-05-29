Пʼятьох підозрюваних затримали після того, як вони отримали хабарі від двох клієнтів

У Хмельницькій області викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, яку організувала працівниця чернівецького медзакладу. Підозрювана зі спільниками оформляла чоловікам сфабриковані документи, завдяки яким ті могли виїжджати за кордон у якості супровідників хворих родичів. Про це повідомила 29 травня пресслужба спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, працівниця чернівецького медзакладу разом зі спільниками з Хмельниччини допомагала військовозобов’язаним за гроші виїжджати за кордон у якості супровідників хворих родичів. Для цього підозрювані виготовляли у медзакладах і держустановах Буковини відповідні документи зі сфабрикованими діагнозами, вплинувши при цьому на членів ЛЛК та посадовців однієї із міськрад у Хмельницькій області.

«Вартість пакету документів для одного лжеопікуна коливалася від 5,5 до 6 тис. доларів. Водночас за окрему плату можна було дістатися до кордону на транспорті фігурантів. Ціна на такі послуги сягала 500 євро», – зазначають у спецпрокуратурі.

Слідчі зафіксували два епізоди отримання підозрюваними хабарів: 5 тис. доларів від одного клієнта та 3,5 тис. – від іншого. Під час обшуків у підозрюваних вилучили докази злочину.

П’ятьом затриманим оголосили підозру за фактами організації незаконного переправлення людей через державний кордон України та зловживання впливом за попередньою змовою (ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі.