Війського затримали під час отримання 3000 доларів хабара

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 52-річному військовослужбовцю Юрію К. за організацію схеми ухилення від мобілізації. Обвинувачений за хабарі допомагав чоловікам оформити відстрочку від служби. За це йому призначили 124 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 23 травня, головний сержант і за сумісництвом заступник голови ГО «Спілка учасників бойових дій АТО Ярмолинець та Ярмолинецького району» Юрій К. обіцяв чоловікам призовного віку оформити відстрочку від військової служби або проходження ВЛК із гарантованою службою в небойових підрозділах. За свою допомогу він брав від 2000 до 5000 доларів винагороди.

Військового викрили 27 лютого 2025 року під час отримання 3000 доларів хабара. Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся.

Суддя Володимир Навроцький визнав Юрія К. винним ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України й призначив 124 933 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.