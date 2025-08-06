Злива підтопила низку вулиць у Києві

У середу, 6 серпня, Київ накрила потужна злива. Через сильний дощ у кількох районах міста почалися підтоплення доріг, передають місцеві телеграм-канали.

Очевидці опублікували відео, на яких видно сильні пориви вітру та зливи у Києві. Згодом у соцмережах почали з’являтися кадри із затопленими дорогами.

Зокрема, вода затопила бульвари Лесі Українки Миколи Міхновського в центральній частині міста. На відео видно, як потоки води рухаються проїжджою та пішохідною частинами вулиць.

Також під водою опинилася частина лівого берега Києва – в районі Дніпровської набережної злива підтопила дороги біля місцевого ТРЦ River Mall. Очевидці також опублікували відео, на якому видно, що вода дісталася до супермаркету в ТРЦ.

Нагадаємо, наприкінці липня після сильної зливи у Києві також затопило низку районів. Через підтоплення був ускладнений рух транспорту в центрі міста, вода почала затікати у підземні переходи, зокрема які ведуть до метро.