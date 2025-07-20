Внаслідок сильних дощів затопило центральну частину Києва

У неділю, 20 липня, у Києві пройшла сильна злива, через що затопило вулиці у кількох районах. У місті оголосили I рівень небезпечності, повідомили у пресслужбі КМДА.

В обід у Києві почався сильний дощ, про який раніше попереджали синоптики. Через велику кількість опадів низку вулиць затопило.

Від підтоплень постраждав центр міста – зокрема, підтоплення зафіксували на Галицькій площі. На відео, оприлюднених місцевими телеграм-каналами видно, як потоки води ллються вулицями.

Через підтоплення в Києві ускладнений рух громадського транспорту. Крім того, вода почала затікати у підземні переходи, зокрема які ведуть до метро.

У пресслужбі Укргідрометцентру попередили про небезпечні погодні умови в Києві та області протягом доби. В регіоні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», – повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Зверніть увагу – на відео присутня нецензурна лексика

Нагадаємо, 10 липня через сильні дощі сталися підтоплення на околицях Львова, а також у Зубрі та Сокільниках. Зокрема, через велику кількість опадів вийшла річка Зубра, яка перекрила проїжджу частину, а в Сокільниках вийшло з берегів озеро яке підтопило дороги. За даними і міської комісії ТЕБ і НС, тоді у Львові випала рекордна кількість опадів за останні 59 років.