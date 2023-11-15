Пам'ятник демонтували після довготривалих вимог місцевих мешканців

У Києві демонтували пам’ятник російському поету Алєксандру Пушкіну, який неодноразово вимагали забрати з парку на Шулявці місцеві мешканці. Про демонтаж постаменту повідомили у середу, 15 листопада, у Київській міській державній адміністрації.

Імперіалістичний пам’ятник Пушкіну від початку повномасштабного вторгнення вимагали прибрати з парку імені Івана Багряного в Києві. Постамент неодноразово обливали фарбою місцеві активісти та небайдужі громадяни.

«Лише під кінець другого року повномасштабної війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури і чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо», – повідомив радник міського голови Київської міськради Дмитро Білоцерківець.

У травні 2023 року на сайті Київської міської ради з’явилася петиція, яка вимагали демонтувати пам’ятник в межах деколонізації. Необхідні 5 тис. підписів кияни зібрали в необхідні строки, а вже у червні на неї відреагували у КМДА.

Зокрема, демонтаж пам’ятника Алєксандру Пушкіну підтримав мер міста Віталій Кличко, повідомили активісти проекту «Деколонізація. Україна».

«Враховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації та широкомасштабну збройну агресію на території України, а також актуальний суспільний запит, підтримую електронну петицію №12081 “Демонтуйте пам'ятник Пушкіну на Шулявці”», – заявив Кличко.

Попри підтримку мера, пам’ятник Пушкіну демонтували лише у листопаді. До того місцеві мешканці неодноразово скаржилися, що замість ліквідації постаменту його регулярно чистять від фарби та надписів комунальні служби міста.

Наприкінці жовтня небайдужі активісти «демаскували» скандальний пам’ятник, закривши його яскравою сіткою.

Зазначимо, пам’ятник Алєксандру Пушкіну відкрили у 1962 році в однойменному парку. Пам'ятник Пушкіну на Шулявці вважався одним із найбільших у світі, його загальна висота сягала 7,6 м. У липні 2023 року назву парку на вимогу містян змінили на парк імені Івана Багряного, проте постамент Пушкіну прибрали тільки через три місяці.