Бійцівського собаку вигулювали без повідка і намордника

У центрі Коломиї пітбультер’єр 68-річної місцевої мешканки покусав дворову лайку. На власницю собаки склали адмінпротокол.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 14 серпня, інцидент тривав кілька хвилин. Унаслідок нападу лайка отримала тілесні ушкодження, зрештою бійцівського собаку відтягнули перехожі.

«Дільничний офіцер поліції відібрав пояснення в очевидців та встановив власницю пітбультер’єра – 68-річну мешканку Коломиї. Жінка вигулювала собаку без повідка та намордника, що є порушенням встановлених правил», – зазначили правоохоронці.

На прикарпатку склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 154 КУпАП (порушення правил утримання собак і котів). Санкція статті передбачає від 170 грн до 340 грн штрафу.