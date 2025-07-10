Обвинувачений пояснив, що поки лікувався за кордоном, собака жила у родичів

Тисменицький районний суд визнав місцевого мешканця Олександра Павлюка винним у порушенні правил утримання тварин і конфіскував його вівчарку, яка вкусила сусідську дитину. Також прикарпатець має сплатити 1700 грн штрафу.

Як йдеться у постанові, яку винесли 1 липня, інцидент стався у квітні в селі Радча Івано-Франківської громади. Вівчарка вибігла з подвір’я та вкусила за руку 10-річну дівчинку, що живе по сусідству.

За словами матері потерпілої, її сусід – Олександр Павлюк, систематично випускає на самовигул двох своїх німецьких вівчарок. Так сталося і цього разу – собаки забігли у їхній двір і одна з них вкусила дитину. Водночас обвинувачений пояснив, що поки лікувався за кордоном, тварини жили у родичів.

Суд ознайомився з випискою, яка підтвердила звернення у травмпункт покусаної собакою дитини, рапортом правоохоронців та свідченнями очевидців, які підтвердили обставини інциденту.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Кузьменко визнав Олександра Павлюка винним у порушенні правил утримання собак і котів призначив йому 1700 грн штрафу з конфіскацією тварини. Також прикарпатець має сплатити 605 грн судового збору. Постанову можна оскаржити.