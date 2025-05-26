Ще одну тварину у важкому стані передали ветеринарам для лікування

Правоохоронці розшукують 26-річну мешканку міста Галич, яка брала собак на перетримку. На подвір’ї орендованого будинку виявили тіла трьох собак у поліетиленових пакетах. «Псевдоволонтерці» загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фотографіями з місця події 25 травня поділилася франківчанка Люда Рой. За її словами, підозрювана проживала в орендованому будинку з чоловіком та двома дітьми і впродовж кількох років надавала платні послуги з перетримки тварин.

«Власник будинку навідувався рідко, але коли Ліля почала не виходити на зв’язок, приїхав та застав зачинену хату, а у вікна стрибали голодні тварини. Минув ще деякий час і власники знову навідались. На подвір’ї було два трупи собаки, також знайдені в саду старі кістки. Ще один собака був прив’язаний на ланцюгу і ще живий (мабуть, маламут Герцог, який колись важив 40 кг, а зараз – 14)», – написала Люда Рой у Facebook.

Після звернення про загибель тварин до будинку навідалися правоохоронці, які виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. Ще одну тварину у важкому стані передали ветеринарам для лікування.



«”Волонтерки”, яка орендувала будинок, у помешканні не було. Йдеться про жінку, 1999 року народження. Поліцейські встановили, що в будинку вона утримувала власних тварин, а також брала собак на перетримку. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення її місця перебування, щоб притягнути до відповідальності», – розповіли у поліції Івано-Франківської області 26 травня.



Слідчі Галича відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або ув’язнення на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.