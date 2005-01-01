У Twitter виявили 1062 нових акаунти з російською пропагандою

З цих акаунтів відправили близько 176 тис. повідомлень

Адміністрація сервісу мікроблогів Twitter виявила ще 1062 акаунти, де в період президентських виборів у США публікувалася політична реклама сплачена з Росії. Про це повідомляється на офіційному блозі компанії.

Як зазначається, вони були пов'язані з «Агентством інтернет-досліджень» з Петербурга, так званої «фабрики тролів». На сьогодні їхня кількість збільшилася до 3814.

Зазначається, що 678 тис. користувачів, які отримували повідомлення від цих акаунтів, будуть сповіщені про те, що вони ретвітили і лайкали записи в пропагандистських акаунтах. За даними компанії, твіти, які розсилалися з цих акаунтів, провокували конфлікти між політичними і етнічними групами в США. Загалом, з пропагандистських акаунтів було відправлено близько 176 тис. повідомлень.

Окрім того спеціалісти Twitter також виявили 13,5 тис. нових автоматичних акаунтів, які використовувалися для більш широкого розповсюдження інформації. У цілому компанія нарахувала близько 50 тис. таких ботів.

Як відомо, «Агентство інтернет-досліджень» вважають однією з компаній, які впливають на громадську думку в соціальних мережах в інтересах влади Росії. Їхні акаунти активно поширювали інформацію, спрямовану на маніпуляцію громадською думкою в США під час президентської кампанії 2016 року.

Своє втручання в президентські вибори 2016 в США російська влада заперечує.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Facebook додав розділ з переліком акаунтів російських тролів.