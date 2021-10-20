Уряд Латвії на позачерговому засіданні в середу, 20 жовтня, ухвалив рішення ввести суворі обмеження для стримування зростання захворюваності на коронавірус, які діятимуть в країні з 21 жовтня до 15 листопада.

Як пише «Інтерфакс-Україна», у цей період не працюватимуть магазини, за винятком магазинів товарів першої необхідності, а також будуть доступні лише найнеобхідніші послуги.

Заклади громадського харчування зможуть торгувати їжею лише навинос або з доставкою. У Ризькому аеропорту послуги громадського харчування дозволені при дотриманні певних умов.

Під час локдауну вводяться вимоги, які покликані максимально обмежити контакти між людьми з різних сімей, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я. Так, щоб запобігти можливості людей збиратися разом на приватних заходах, вводиться заборона залишати місце проживання з 20:00 до 05:00, за винятком тих випадків, коли необхідно виконувати робочі обов'язки. Вночі перебувати на вулиці мають тепер право лише ті, хто може пред'явити письмове підтвердження із зазначенням причини, чому необхідно залишити місце проживання, і документ, який засвідчує особу.

Заборона не поширюється на людей, які відправляються на роботу або повертаються з неї, виконують робочі або службові обов'язки, направляються за отриманням психологічної підтримки, медичних послуг, в тому числі вакцинації від Covid-19, ветеринарної допомоги тваринам або в цілодобову аптеку. Також вночі на вулиці можуть перебувати люди, які прямують до аеропорту, морського порту, на залізничний вокзал або автовокзал і з них.

З 20:00 до 05:00 зможуть працювати таксі і комерційні перевізники на легкових автомобілях. Але у приватному автотранспорті дозволено пересуватися одночасно тільки членам однієї сім'ї або двом особам, які не є членами однієї сім'ї.

З урахуванням того, що заклади освіти є важливою частиною ланцюжка поширення Covid-19, тимчасово припиняється очне навчання в школах. Його планується поступово відновити після 1 листопада, і першими в школи зможуть повернутися 1-3 класи.

Також до 15 листопада скасовано всі заняття за інтересами та позакласні заходи. У дитячих садках планується зберегти роботу тільки так званих чергових груп для дітей, батьки яких працюють очно на критично необхідних робочих місцях. У закладах професійної та вищої освіти процес навчання повинен проходити дистанційно.

З 21 жовтня до 15 листопада у Латвії заборонено будь-які приватні заходи, неорганізовані зборів в рамках більш ніж одного домогосподарства, пікети і подібні заходи, а також припиняється надання будь-яких очних послуг, які не є життєво необхідними. Винятком є невідкладні випадки, наприклад, похорон і хрещення, коли можуть збиратися члени двох домогосподарств загальною кількістю до 10 осіб, не рахуючи працівників сфери ритуальних послуг. Похоронні церемонії можуть проводитися тільки поза приміщеннями.

Після 15 листопада планується відновити очну торгівлю, надання послуг, роботу закладів освіти, приватні та публічні заходи, але переважно лише в «зеленому режимі» – для людей, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19 і можуть пред'явити сертифікат про вакцинацію або перенесене захворювання.

Держава виділить кошти на субсидування зарплат, але право на таку допомогу отримають або повністю вакциновані, або ті, хто вже почав процес вакцинації, зазначає Delfi.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш 18 жовтня, анонсуючи локдаун, наголошував на тому, що у Латвії дуже мало людей вакцинувалися від коронавірусу, а кількість хворих зростає, що може призвести до того, що медична система не зможе надавати допомогу не лише хворим на коронавірус, а й тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання.

Зазначимо, що станом на 20 жовтня у Латвії повністю від коронавірусу вакциновано 50,9% жителів, тоді як у низці країн Європейського Союзу цей показник перевищує 80%.