Луцький міськрайонний суд визнав винним у непокорі солдата Національної гвардії України, який відмовився виконати наказ про відрядження на Донеччину для виконання бойових завдань. За скоєне йому призначили 5 років тюрми, однак реальне покарання замінили на рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 30 жовтня, солдат Леонід Ш. проходив службу на посаді стрільця у військовій частині Нацгвардії. 22 вересня 2025 року йому та іншим військовослужбовцям оголосили бойове розпорядження: наступного дня вони мали вирушити до оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» для виконання бойових завдань.

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Однак того ж дня близько 15:20 на території військового стрільбища в Луцьку солдат відкрито відмовився виконати наказ командира та їхати на Донеччину.

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Під час судового засідання військовий повністю визнав провину та просив суворо його не карати.

Адвокат обвинуваченого просив суд врахувати, що його клієнт є учасником бойових дій, не припиняв військової служби та раніше отримав поранення під час виконання бойового завдання. Також захисник зазначив, що згодом солдат все ж виконав наказ командира.

Суддя Володимир Хилюк визнав Леоніда Ш. винним за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому п’ять років тюрми. Водночас звільнив військовослужбовця від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.