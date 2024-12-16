Володимир-Волинський міський суд виніс вирок військовослужбовцю ЗСУ, який відмовився виконати наказ командира та поїхати у Харківську область. Замість пʼяти років увʼязнення обвинуваченому призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку суду від 11 грудня, 31 липня 2024 року командир військової частини на Волині видав наказ про відрядження особового складу у Харківську область. Виїзд мав відбутися наступного дня, проте військовослужбовець Олександр М. відмовився їхати на позиції.

Під час судового розгляду справи обвинувачений визнав свою вину та розкаявся, але не пояснив своїх дій. Просив його суворо не карати.

Суддя Андрій Каліщук визнав Олександра М. винним у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 КК України), проте зільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.