Зарічненський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Віктору С. за відмову їхати із особовим складом у зону активних бойових дій. За це чоловіку призначили покарання у вигляді службового обмеження на два роки, з відрахуванням у дохід держави 20% від суми його грошового забезпечення.

Як йдеться у вироку суду від 19 березня, уродженець смт Станиця Луганської області перебуває на службі за контрактом у зведеному відділі Державної прикордонної служби України. 4 жовтня 2023 року він «відкрито відмовився виконати бойовий наказ від 03 жовтня 2023 року, що був доведений командиром про висування в район активних бойових дій особового складу зведеного відділу прикордонної служби, чим вчинив непокору».

Відомо, що обвинувачений – із середньою спеціальною освітою, не одружений, раніше судимий не був. Свою вину повністю визнав.

Суддя Роман Світличний визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 402 КК України (непокора, вчинена в умовах воєнного стану) й замість позбавлення волі на два роки призначив йому службове обмеження для військовослужбовців на два роки, з відрахуванням у дохід держави 20% від суми його грошового забезпечення.