Закарпатці можуть оскаржити вироки протягом 30 днів в апеляційному суді

Тячівський районний суд визнав винним 40-річний жителя Буштина і 37-річного мешканця Бедевлі в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Мешканцям району присудили по три роки ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 18 березня, жителі Тячівщини прибули до центру комплектування і під час проходження ВЛК були визнані придатними до служби, але їхати у військову частину відмовилися.

«Один із чоловіків – 40-річний житель Буштина – наполягав, що має проблеми зі здоров’ям і не може бути мобілізованим. А висновки кількох обстежень лікарями в Ужгороді та Тячеві, які підтвердили його придатність, назвав неналежними. Інший закарпатець – 37-річний мешканець Бедевлі – відмову йти до лав ЗСУ мотивував страхом за своє життя, а також тим, що сам утримує двох неповнолітніх доньок. Останнє було спростовано даними сільради, згідно з якими дівчата протягом останніх трьох років у будинку батька не проживають», – зазначили у прокуратурі.

За рішеннями Тячівського районного суду обоє чоловіків отримали по 3 роки ув’язнення. Закарпатці можуть оскаржити вироки протягом 30 днів в апеляційному суді.