У Львівській ОДА перевіряють, хто напередодні увімкнув у Львові сирени

У ПАТ «Укртелеком» заявили про непричетність їхніх працівників до спрацювання сирен оповіщення у Львові увечері в понеділок, 25 грудня. Про це повідомив «Інтерфакс-Україна».

В «Укртелекомі» зазначили, що обладнання екстреного оповіщення належить Державній службі України з надзвичайних ситуацій, а підприємство лише забезпечує зв’язок сирен із центром управління і підтримку устаткування оповіщення в належному технічному стані.

«Центр управління знаходиться в приміщеннях Львівської обласної адміністрації і підпорядковується структурам обласного керівництва. Зв’язок з сиренами організована через п’ять АТС «Укртелекому», які працюють в автоматичному режимі, без залучення співробітників підприємства. У даний час спеціалізована охорона АТС підтвердила, що до станцій не було несанкціонованого доступу», - сказано у повідомленні оператора.

У Львівській облдержадміністрації повідомили, що сирени увімкнули безпідставно, і за цим фактом проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, о 22:30 в місті несанкціоновано ввімкнулося оповіщення через збій системи. Львівська міськрада закликала мешканців зберігати спокій, адже жодної реальної загрози у місті не виникло.