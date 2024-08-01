На вул. Володимира Великого мікроавтобус збив жінку на тротуарі

У четвер, 1 cерпня, на вул. Володимира Великого у Львові 32-річний водій мікроавтобуса збив пішохідку на тротуарі. Поліцейські просять зголоситися очевидців аварії.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на вул. Володимира Великого, 103 у Львові. 32-річний водій мікроавтобуса Citroen Jumper, мешканець Львова, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на 40-річну жительку Львівського району, яка стояла на тротуарі.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Поліцейські просять зголоситись очевидців ДТП. Усіх, хто має інформацію, яка допоможе встановити обставини аварії, просять телефонувати на оперативну лінію 102 або за телефоном +380978347245.