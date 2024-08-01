У ДТП загинула учениця 11 класу Роксолана Панило

Уночі на четвер, 1 серпня, у місті Мостиська на Львівщині водій автомобіля Kia Sportage на швидкості врізався в електроопору. У результаті загинула 16-річна пасажирка авто.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, аварія сталася в Мостиськах близько опівночі. 23-річний водій кросовера Kia Sportage не впорався з керуванням та в’їхав в електроопору. У результаті 16-річна пасажирка авто загинула на місці події. Водія з травмами госпіталізували.

Начальниця відділу освіти Мостиської міськради Надія Гнатовська повідомила, що загинула учениця 11 класу Роксолана Панило.

«Непоправне горе сколихнуло сьогодні всю освітянську спільноту Мостиської ТГ, а особливо шкільні родини ОЗ «Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО», Раденицького ЗЗСО І-ІІ ступенів: передчасно обірвалося життя учениці 11 класу Роксолани Панило», – йдеться у співчутті.