42-річна Галина Кікінчук перебуває під домашнім арештом

Івано-Франківський міський суд наклав арешт на майно директорки Верховинської багатопрофільної лікарні Галини Кікінчук, яку підозрюють в отриманні хабарів від постачальників ліків та медичного обладнання. Про це повідомляє сайт «Курс» з посиланням ухвалу суду за 3 вересня. Зокрема, під арештом опинилася земельна ділянка площею 0,07 га та будинок площею 281,3 м² у Верховині, автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Camry.

Згідно з матеріалами справи, Галина Кікінчук могла отримувати від постачальників хабарі й не проводила публічних закупівель. На початку грудня 2022 року вона зустрілась з приватною підприємицею, яка запропонувала їй хабар і захотіла стати постачальницею медичних виробів. Директорка погодилася на пропозиції.

Також у грудні 2022 року директорка лікарні зустрілась із представницею київського ТОВ «АТ-Фарма», яка також захотіла отримувати угоди без оголошення публічних закупівель. Крім цього, лікарня укладала договори з київським ТОВ «Модерн-Фарм». У такий спосіб Галина Кікінчук за рік отримала понад 100 тис. грн хабарів. Частину хабаря їй надали у вигляді подарункового сертифіката на відпочинок та проживання в оздоровчому комплексі.

Поліцейські 4 серпня повідомили про підозру в одержані хабарів директорці лікарні й Троє підприємців отримали підозри у наданні неправомірної вигоди.

Суд обрав Галині Кікінчук запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім цього, вона має носити електронний браслет. Наразі директорку лікарні не відсторонили від посади.

Додамо, що 42-річна Галина Кікінчук працює директоркою лікарні з липня 2021 року. Сайт «Наші гроші» у 2023 році повідомляв, що Верховинська лікарня за завищеними цінами замовила ремонт за 471 млн грн. Крім цього, журналісти встановили, що закупівлю провели з порушеннями.