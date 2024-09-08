Сервісний центр МВС у Мукачеві, на посадовців якого мала вплинути обвинувачена

Мукачівський міськрайонний суд 4 вересня визнав винною Наталію Левченко у зловживанні впливом й оштрафував її на 34 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачена попросила у знайомого 250 доларів і пообіцяла, що домовиться з сервісним центром про успішний іспит з водіння.

Згідно з матеріалами справи, Наталія Левченко 17 травня 2024 року переконала знайомого, що за 250 доларів зможе допомогти його співмешканці скласти іспит для отримання водійських прав категорії «В». Обвинувачена розповіла, що може вплинути на посадовців Територіального сервісного центру МВС № 2142 у Мукачеві.

Згодом, 21 травня, Наталія Левченко отримала від знайомого необхідні для складання іспиту документи його співмешканки та 250 доларів. Ообвинувачена 4 червня консультувала жінку, як поводитися під час складання іспиту. Вона залучила інструктора сервісного центру, який провів пробне заняття. Жінку допустили до іспиту з водіння, але вона його не склала. Наталія Левченко запевняла, що сталося непорозуміння й наступна спроба має бути вдалою.

Обвинувачена знову організувала для жінки пробне практичне заняття на одному з маршрутів сервісного центру. Водійка складала іспит на тому ж маршруті й 18 червня отримала права.

У суді Наталія Левченко уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Віктор Гейруш визнав її винною у зловживанні впливом та отриманні хабаря (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) і призначив їй 34 тис. грн штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляції.