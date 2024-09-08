Віталія В. затримали у липні 2024 року, коли той отримав 700 доларів

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним Віталія В. у зловживанні впливом й оштрафував на 85 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений як військовий обіцяв знайомому за 700 доларів допомогти підробити документи в ТЦК для двох військовозобов'язаних.

Згідно з матеріалами справи, уродженець Сумщини Віталій В. проходив військову службу на посаді водія-електрика. Він 10 червня 2024 року зустрівся в Ужгороді зі знайомим, який є власником кількох закладів громадського харчування. Віталій В. запропонував підприємцеві за гроші допомогти підробити працівникам закладів військово-облікові документи без відвідування органів ТЦК та СП. Обвинувачений переконував, що як військовослужбовець має вплив на посадовців ТЦК.

Підприємець зустрівся з обвинуваченим 25 червня і сказав, що зможе допомогти двом його працівникам за 700 доларів. Зокрема, допоможе оформити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та посвідчення призовника. Під час наступної зустрічі, 25 липня, коли Володимир В. зустрівся з підприємцем і одержав гроші, його затримали поліцейські.

У суді Віталій В. розкаявся та 28 серпня уклав з прокурором угоду про визнання провини. Суддя Віталій Малюк визнав його винним у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) й оштрафував на 85 тис. грн. Вирок можна оскаржити в апеляції.