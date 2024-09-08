У Києві стався вибух на території автотранспортного підприємства, є загиблі
Внаслідок вибуху невідомого походження частково зруйнована двоповерхова будівля
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У неділю, 8 вересня, у Києві стався вибух на території автотранспортного підприємства, повідомив мер міста Віталій Кличко. У пресслужбі КМВА уточнили, що, за попередніми даними, щонайменше двоє людей загинули, постраждалі можуть перебувати під завалами.
Вибух у Києві пролунав приблизно о 10:10, коли в місті не оголошували повітряної тривоги. Віталій Кличко уточнив, що вибух пролунав на території АТМ у Голосіївському районі, проте що його, спричинило, наразі невідомо.
«Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди», – повідомили у пресслужбі КМВА.
Пізніше у КМВА повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох, проте згодом спростували інформацію. У пресслужбі уточнили, що вибух був техногенного походження, який частково зруйнував будівлю 40 на 100 м.
У пресслужбі ДСНС показали фото руйнувань внаслідок вибуху та повідомили, що вибух частково зруйнував будівлю на вулиці Васильківській.
Тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці працюють понад 30 рятувальників та вісім одиниць техніки, а також правоохоронці.