Внаслідок вибуху частково зруйнована будівля, рятувальники шукають людей під завалами

У неділю, 8 вересня, у Києві стався вибух на території автотранспортного підприємства, повідомив мер міста Віталій Кличко. У пресслужбі КМВА уточнили, що, за попередніми даними, щонайменше двоє людей загинули, постраждалі можуть перебувати під завалами.

Вибух у Києві пролунав приблизно о 10:10, коли в місті не оголошували повітряної тривоги. Віталій Кличко уточнив, що вибух пролунав на території АТМ у Голосіївському районі, проте що його, спричинило, наразі невідомо.

«Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди», – повідомили у пресслужбі КМВА.

Пізніше у КМВА повідомили, що кількість загиблих зросла до трьох, проте згодом спростували інформацію. У пресслужбі уточнили, що вибух був техногенного походження, який частково зруйнував будівлю 40 на 100 м.

У пресслужбі ДСНС показали фото руйнувань внаслідок вибуху та повідомили, що вибух частково зруйнував будівлю на вулиці Васильківській.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. На місці працюють понад 30 рятувальників та вісім одиниць техніки, а також правоохоронці.