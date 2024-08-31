Чоловік у нетверезому стані прийшов у гараж до знайомого і кинув у людей гранату

У ніч на суботу, 31 серпня, на Одещині 41-річний місцевий мешканець перебуваючи у нетверезому стані кинув гранату в гараж знайомого, у якому були люди. Внаслідок вибуху є троє постраждалих, повідомили в поліції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався близько 04:00. Чоловік у нетверезому стані прийшов у гараж до знайомого і кинув у людей гранату. Внаслідок вибуху постраждали троє людей, їх госпіталізували.

У поліції кажуть, що наразі встановлюють мотиви злочину. Підозрюваного вже затримали, й повідомили йому про підозру в закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідство триває.