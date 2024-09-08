Військовослужбовці надали медичну допомогу чоловіку, який порізався об розбите скло

У Тернополі військовослужбовці обласного ТЦК та СП надали допомогу чоловіку, який у стані алкогольного сп’яніння намагався мобілізуватися до ЗСУ та розбив двері, намагаючись потрапити у приміщення ТЦК. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільського ОТЦК у неділю, 8 вересня, «уникнення соціальних загострень».

За даними військовослужбовців, 7 вересня приблизно о 20:00 п’яний чоловік, який мав відстрочку від мобілізації, захотів піти на службу до ЗСУ та намагався увірватися на територію ТЦК в «особистий агресивний спосіб».

«Він, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути всередину адміністративного приміщення. Громадянин, застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-різані рани на руці від розбитого скла», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Військовослужбовці ТЦК надали чоловіку медичну допомогу та викликали лікарів. Наразі правоохоронці, які прибули на місце події, проводять перевірки, за результатами яких вживатимуть заходів щодо чоловіка.

Нагадаємо, 6 вересня у соцмережах поширили відео із сутичкою військових та цивільних, які намагалися потрапити до Київського міського ТЦК та СП. У ТЦК повідомили, що цивільні намагалися незаконно проникнути в центр та нагадали, що перешкодження діям ЗСУ в умовах воєнного часу може каратися Кримінальним Кодексом України.