Село Стужиця Ужгородського району, біля якого затримали Михайла Моняка

Великоберезнянський районний суд 4 вересня визнав винним Михайла Моняка в незаконному переправленні через держкордон, але звільнив від покарання, призначивши рік іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений зі спільником вирішив заробляти на переправленні ухилянтів до Словаччини. Михайла Моняка затримали 9 липня, коли той перевів військовозобов'язаних через річку.

Згідно з матеріалами справи, спільника Михайла Моняка слідству не вдалось встановити. Чоловіки мали давати ухилянтам інструкції, як перетнути кордон поза пунктами пропуску. Після цього вони мали отримати гроші від ухилянтів.

Послугами Михайла Моняка вирішили скористатися двоє чоловіків, які потягом приїхали зі Львова до Ужгорода. Вони поселились в готелі та впродовж восьми днів отримували вказівки про перетин кордону. Чоловіки 9 липня у Telegram отримали повідомлення від невідомого, що через 30 хв до готелю приїде автомобіль, в який їм потрібно сісти. Слідство не змогло встановити, хто саме був за кермом.

Військовозобов'язані їхали приблизно 2 години, але згодом пересіли в інший автомобіль. Один з чоловіків ліг в багажник, а інший ліг на задніх сидіннях. Вони приїхали до річки, де їх в масці зустрів Михайло Моняк і сказав переходити водойму. Коли чоловіки підійшли до лісу, то до них приєднався ще один невідомий в масці, який розповідав, як пересуватися лісами Словаччини.

Однак коли пеправники та ухилянти йшли поблизу села Стужиця, за 500 м від 32 прикордонного знаку, їх помітили прикордонники. Вони затримали Михайла Моняка та двох військовозобов'язаних, які хотіли втекти.

У суді Михайло Моняк визнав провину й уклав угоду з прокурором. Суддя Олена Ротмістренко визнала його винним у незаконному переправленні за кордон (ч. 2 ст. 332 ККУ), але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.