Переправлення одного військовозобов'язаного коштувало 6 тис. доларів

В Ужгороді поліцейські ліквідували черговий канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. Під час супроводу ухилянта до Словаччини затримали 23-річного мешканця селища Великий Березний. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 19 серпня, переправник шукав чоловіків, які підлягають мобілізації, і пропонував за 6 тисяч доларів організувати безперешкодний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

«23-річного фігуранта впіймала під час супроводу клієнта до кордону зі Словаччиною. У зловмисника вилучили 6 тисяч доларів, які він встиг отримати в якості плати за свої послуги. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання», – інформують правоохоронці.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, закарпатцю загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.