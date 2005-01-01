У Львові хор «Київ» виконав середньовічні твори на дійстві «Страсті Христові»

Все розпочалося з «Семи слів Христа на хресті» Гайдна. Так у храмі Преображення Господнього у Вербну неділю Літургійний центр «Передання» влаштував літургійно-мистецьке дійство «Страсті Христові: дорога Воскресіння». Звучали твори епохи Середньовіччя.

«Ця епоха ‒ одна з найскладніших для виконавців, для розуміння, для інтерпретації і відтворення. До того ж вона тривала найдовше з будь-якого іншого музичного стилю. Більше, як півтисячоліття. Вся Русь жила і молилася під ті мелодії», ‒ розповів диригент муніципального камерного хору «Київ» Микола Гобдич.

Приїхав знаний камерний хор «Київ». Через традиційні давні піснеспіви та твори взяті з частин Богослужінь Страсного тижня роздумували про найбільшу таємницю християнства ‒ муки Христа.

«Властиво, ціллю страждань не є самі страждання, а є радість. І це, мабуть, таке гарне послання для нас, тих, які теж в житті торкаються страждань. І це дуже важливо зрозуміти, що за муками стоїть якесь велике світло! Світло Христового воскресіння!», ‒ пояснив організатор літургійно-мистецького дійства єромонах Лука Михайлович.

Участь у дійстві взяли хори «Клірос» та «Феліціо» з Надвірної, струнний квартет та львівський дитячий хор «Жайвір». Він виконав давні розспіви, галицькі та болгарські, які свого часу розшифрував отець Лука Михайлович.

«Піст ‒ це час очищення, самозаглиблення. І справа зовсім не в їжі. Справа в нас самих: наскільки ми зможемо зрозуміти себе, наскільки зможемо заглибитися в себе, позбутися того, чого ми хочемо позбутися», ‒ додала диригентка дитячого хору «Жайвір» Наталія Чмир-Козяр.