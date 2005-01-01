У Львові відбулась традиційна містерія «Страсті Христові»

Захід відбувся у Храмі Всіх Святих Українського Народу УГКЦ

У Вербну неділю, 1 квітня, у Львові відбулася великопісна концерт-містерія «Страсті Христові», яку традиційно проводять в місті напередодні Великодня. Захід відбувся у Храмі Всіх Святих Українського Народу УГКЦ, що на вул. С. Петлюри, 32 та зібрав чимало охочих спільно у музиці помолитись до Бога, інформує прес-служба Львівської мерії.

«Між закінченням Великого посту і тижнем, який передує Воскресінню Господньому, ми завжди маємо моління, ми готуємось до цього особливого тижня і входимо в нього з духовним пережиттям, щоб разом з Господом крокувати ці його страсті, переживати його терпіння і разом з ним погребатися, щоб воскреснути разом з ним. Я чув багато про цей цікавий проект, який підтримує та реалізовує міська рада у Вербну неділю, коли у храмах відбуваються розважання над страстями Христовими, ця концерт-містерія. Я був на одному концерті, але не мав такої можливості пережити це так глибоко. Дуже мріяв, щоб це відбулось у нашому храмі. Дякую, що я і мої парафіяни мали таку щасливу можливість гарно це духовно і глибоко пережити. Я ще раз сам переконуюсь і стараюсь всім донести, що справді з музикою можна доволі глибоко молитись. Музика дуже сприяє молитві. Музика сприяє близькості людини з Богом», - розповів настоятель храму отець Володимир.

Концерт-містерія відбулась за участю Камерного оркестру Львівської філармонії під керівництвом Мирона Юсиповича.

«З поєднання музики та храму все починалось. Я такий проект роблю вже вчетверте і вчетверте з ініціативи Львівської міської ради. Вдячний за це, за таку ідею. Вперше такий концерт у цій церкві, не в центрі міста. Контингент людей колосальний, треба до них йти. Ми скористались нагодою, бо ті тексти, які читає отець – це дуже сильний текст. Ми підібрали музичні фрагменти – це глибока, емоційна музика. Це не перший раз я зробив. Оркестр – камерний з Львівської філармонії. Прекрасні музиканти. Перед тим я три рази робив це з камерним оркестром «Віртуози Львова». Підбір репертуару – це світова класика, думаю, публіка це також відчула. Загалом було зіграно 8 творів, виходили з того, скільки було цитат. Репетицій було мінімально, бо це справжні професіонали, з ними легко працювати. Справжня репетиція була одна. Інша справа, що завжди інші акустичні умови. Це особливий стимул для мене і пріоритет – емоції людей. Я мрію, щоб люди з усього Львова ходили на концерти. Сьогодні музика була не така вже проста, складна музика. Публіка слухала, це колосальна публіка», - розповів диригент Мирон Юсипович.

Фото прес-служби Львівської міськради

Під час заходу всі слухачі мали унікальну нагоду долучитись до духовно-мистецького дійства, осмислити наближення свята Великодня та сповнитися незабутніми враженнями від класичної музики, яка у неповторному вигляді поєднала у собі переживання глибини прийдешнього Воскресіння Христового.

«Великопісний концерт-містерія «Страсті Христові» – вже традиційна для Львова подія. Проте кожного року вона має особливе духовне значення і натхнення, яким сповнює всіх учасників заходу. Цьогоріч ця подія відбулася у Храмі Всіх Святих Українського Народу УГКЦ, архітектура і атмосфера якого в особливий спосіб передають сакральну таємницю і передчуття неймовірної радості від наближення свята Воскресіння Спасителя, воскресіння наших надій на краще життя, зміцнення нашої віри в Бога, свою країну та самих себе», – наголошує в.о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.

«Всі ми розуміємо, що місто Львів є багате своєю християнською традицією, всі ми чекаємо Воскресіння. Ця подія відбувається вже шостий рік в різних храмах міста. Цього року – у Храмі Усіх Святих Українського Народу УГКЦ.

Отець-парох громади вирішив також долучитись до заходу, проявив ініціативу. Це спільна робота – громади, міста, міської ради, парафії храму.

Сьогодні був Камерний оркестр Львівської філармонії під керівництвом Мирона Юсиповича», - розповів Петро Залуга, працівник управління внутрішньої політики ЛМР.

Організатори концерту-містерії: парафія Всіх Святих Українського Народу (УГКЦ), Львівська міська рада, проект «Духовна велич Львова», ЛМГО «Українська молодь – Христові», Львівська обласна філармонія.