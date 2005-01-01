У Львові відбувся вечір духовної музики

Літургійний центр «Передання» провів вечір духовної музики

Літургійний центр «Передання» 1 квітня у храмі Преображення Господнього провів вечір духовної музики, під час якого звучали скарби класичної і традиційної церковної музики. На вечір цього разу завітав камерний хор «Київ».

«Цей вечір духовної музики – це чудова можливість відкрити для себе шлях до Воскресіння завдяки безсмертним творам вітчизняних композиторів – А. Веделя, М. Березовського, C. Дехтеревського, а також життєдайну традицію української монодії Страсного Тижня», - зазначають організатори.

Духовно-мистецьке дійство відбулось сьогодні о 19:00 у храмі Преображення Господнього, вул. Краківська, 21. Також на захід завітав камерний хор «Жайвір», крилосний хор «Клірос», хор «Феліціо».

Учасники вечора мали можливість насолодитися текстами класиків святоотцівської думки, які відкрили глибину таїнства Христових страстей.