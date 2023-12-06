Уже цієї п’ятниці, 8 грудня, автобус повезе бездомних людей до «Оселі» у Винниках

У Львові запускають соціальний автобус, він щотижня упродовж зими безоплатно возитиме безпритульних людей до закладів, де вони зможуть отримати весь комплекс соціальних послуг. Це і харчування, і медичний огляд, і санітарно-гігієнічні послуги та можливість отримати одяг чи взуття. Про це у середу, 6 грудня, повідомили у Львівській міській раді.

Уже цієї п’ятниці, 8 грудня, автобус повезе бездомних людей до «Оселі» у Винниках, де вони зможуть отримати весь комплекс соціальних та інших послуг. Рішення про здійснення безкоштовних перевезень таких осіб до місць надання соціальних та інших послуг ухвалив виконком Львівської міськради.

«Враховуючи зимовий період і також те, що в нас є як комунальні, так і іншої форми власності заклади, які надають соціальні послуги бездомним, пропонуємо раз на тиждень впродовж грудня-лютого безкоштовно возити їх до тих місць, де вони зможуть отримати соціальні та інші послуги», – пояснив в. о. керівника управління соціального захисту Львівської міської ради Олексій Неділя.

«Це важливо, особливо зараз, в час зими. Бо невідомо, яка погода може бути завтра. Це та підтримка, яка дуже потрібна цим людям», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, на території Львівської громади є кілька центрів як комунальної, так й інших форм власності, які надають для безпритульних людей різноманітні послуги, серед яких: філія соціальної роботи з бездомними Львівського міського центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело», громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», «Дім милосердя» згромадження братів Альбертинів Львівської архідієцезії римсько-католицької церкви та інші.