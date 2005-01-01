У Львові на залізничній колії знайшли тіло чоловіка

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 18:3913420

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У Львові на залізничній колії знайшли тіло чоловіка
фото inLviv.net
Поблизу залізничної станції Підзамче у Львові виявили тіло чоловіка

У четвер, 11 січня, близько 5:00 на залізничній колії поблизу станції Підзамче виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівщини.

Зазначено, що тіло чоловіка виявив машиніст одного із поїздів та зателефонував у поліцію. Орієнтовний вік загиблого – 40-45 років.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюється особа чоловіка та обставини його смерті. Усіх, хто володіє інформацією про цю подію або особу загиблого, просять зателефонувати на оперативну лінію «102».

Нагадаємо, упродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинули 47 людей.

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Впродовж 2017 року на коліях Львівської залізниці загинули 47 людей ZAXID.NET
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