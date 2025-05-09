У четвер, 8 травня, у Львові презентували унікальний мюзикл «Тигролови». Подія від Національної оперети України відбулася у театрі ім. Марії Заньковецької. Мюзикл «Тигролови» створений за мотивами легендарного роману Івана Багряного.

Головний герой – молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, правнук гетьмана Дем’яна Многогрішного. Він тікає з потяга, що везе в'язнів до концтабору далекого Сибіру. На Григорія постійно чатує небезпека та переслідування.

«Григорій Многогрішний – це українець, який виборював своє щастя, свою долю, своє майбутнє, який вижив і здобув своє щастя. Слоган цієї вистави – “Сміливі завжди мають щастя”», – сказав Олексій Кириллов.

Григорій Многогрішний блукає тайгою, допоки не потрапляє до української родини мисливців, де зустрічає і своє кохання.



«Наталка – це дівчина, дуже молода дівчина, яка живе в Сибіру. Куди засилали цілими сім'ями українців. Вона живе в сім’ї тигроловів. Для мене взагалі дуже радісно і дуже важливо грати в цій виставі», – зазначила виконавиця ролі Наталки Катерина Ясенчук.

Не лише кохання дарує доля головному герою, а й брата.

«Ця роль більше про те, що Гриць знаходить свою рідну душу – брата. Тому що його рідний брат помер. Своєму глядачу я хотів би донести, оскільки це перший український мюзикл, що ми стоїмо міцно на ногах і ми розвиваємося, не дивлячись на те, що відбувається у нашій країні», – розповів виконавець ролі Гриця, брата Наталки Олександр Мельник.

До Львова мюзикл «Тигролови» у постановці режисера Сергія Павлюка привезли вперше. Він є надзвичайно актуальним, адже українці і сьогодні зазнають депортації та невтомно виборюють своє місце під сонцем.

«Цей проєкт – це повернення українців до себе. Також театр, для мене, – це завжди про зміни. Цей проєкт про те, що українці почали дорослішати, почали дивитися на свою культуру, музику, і взагалі на український театр іншими очима», – наголосив гендиректор, художній керівник театру Національної оперети України Богдан Струтинський.

Лейтмотиви цього мюзиклу бездоганно доповнюють гру акторів, підкреслюють риси кожного героя.

«Є специфічні теми, які відображають ліричну тему цього мюзиклу, взаємовідносини головних героїв. Любовна лінія прослідковується. Є ті лейтмотиви, які характерні для персонажів НКВД», – розповів головний диригент театру Національної оперети України Сергій Дідок.

Глядачі ж кажуть – вони в захваті від мюзиклу Національної оперети України.

«Я в захваті. Настільки енергія з перших секунд навалилася. Зараз серце так б'ється. Дуже гарна музика. Всі гарно танцюють, співають, море емоцій», – поділилася вразеннями глядачка Наталія.

«Дуже атмосферно, як на мене. Я думаю, що Багряний був би приємно здивований. Мені мій хлопець подарував квитки, бо я велика фанатка “Тигроловів”, в мене є татуювання – “Сміливі завжди мають щастя”», – сказала глядачка Настя.

Мюзикл «Тигролови» повністю створений Національною оперетою України. Вперше глядачу його презентували у червні 2023 року.