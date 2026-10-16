Інцидент трапився на вул. Стрийській

Служба безпеки України встановила власника квартири у Львові, у вікні якого мешканці міста помітили російський прапор. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомили в СБУ у відповідь на допис у Threads.

«Це ок, що я вже більше двох тижнів спостерігаю російську ганчірку у вікні сусіднього будинку? Це ваші клієнти чи мені просто у вікна не заглядати? Це Львів, якщо що», – йдеться у дописі і зверненні до СБУ.

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Після розголосу співробітники СБУ встановили локацію квартири та особу власника, прийшли до нього і провели бесіду. Російський прапор викинули. Більше інформації в СБУ не розголошують.

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Співробітники СБУ встановили локацію квартири та особу власника, прийшли до нього і провели бесіду (скрін СБУ)

За даними ZAXID.NET з власних джерел, чоловік, який розмістив прапор мешкає у 14-поверховому будинку на вул. Стрийській, в районі перехрестя вул. Стрийська-Наукова. Йому понад 55 років.

У СБУ закликали повідомляти про подібні випадки, інші правопорушення або спроби вербування російськими спецслужбами. Звернутися можна через офіційний чат-бот «Спали ФСБшника» або за номером гарячої лінії 1516.