Прикордонники Львівщини разом з дітьми зібрали різдвяні пакунки для захисників на передову. Військовослужбовцям прикордонної комендатури «Шквал», які тримають оборону в районі Серебрянського лісництва, найближчим часом відправлять окопні свічки, засоби гігієни, смаколики, провізію для приготування в польових умовах, електрочайники, хімічні грілки, сухий душ і багато іншого. До кожного пакунка поклали малюнки та обереги, виготовлені дітьми.

«Такі подарунки для хлопців – дуже важливі. Кожен такий подарунок, це нагадування про цивільне, мирне життя, якого так не вистачає хлопцям. А коли вони бачать дитячі малюнки та обереги, це збільшує їхню мотивацію боронити нашу державу», – зазначив прикордонник Львівського загону Сергій Карпюк.

До акції долучилися захисники Маріуполя, які пройшли крізь полон, військовослужбовці, які у різний час стримували російську навалу, прикордонники та діти військовослужбовців.

Акція відбулася за ініціативи прикордонників 7-го прикордонного Карпатського загону та за підтримки гімназії «Провесінь», діти та батьки якої не лише принесли пакунки, а й виготовили обереги та малюнки для захисників. Долучилися також учні початкової школи «Дзвіночок» Львівської міської ради, які окрім пакунків, власноруч виготовили окопні свічки, БФ «Волонтери Маловисківщини», технологічний фаховий коледж Львівської політехніки. Пакунки для побратимів з власної ініціативи приносили й самі прикордонники. Акція спрямована на підтримку військових, які у Різдво перебуватимуть далеко від дому.