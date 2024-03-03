У Львові судили водія BMW Андрія Якубовського, який в’їхав у дорожній знак та дерево на вулиці Шевченка у Львові і поїхав з місця ДТП. Залізничний районний суд призначив йому 3 400 грн штрафу.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 31 грудня 2023 о 21:55 на вул. Шевченка, 67а у Львові. Керуючи автомобілем BMW 535, водій не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній знак «Зупинка заборонена» та дерево, що належить Залізничній районній адміністрації Львівської міської ради. Внаслідок ДТП дорожній знак зазнав механічних пошкоджень. Далі водій покинув місце пригоди та не повідомив про інцидент поліцію.

Під час судового засідання водій скоєння ним адміністративних правопорушень визнав повністю, просив суд суворо не карати його.

Залізничний районний суд Львова визнав винним Андрія Якубовського у залишені місця ДТП та порушені ПДР, що призвело до пошкодження дорожніх споруд (ст. 122-4, ст.124 КУпАП). Суд наклав на нього адміністративне стягнення – 3 400 грн штрафу. Також він має заплатити 605 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів.