Виставка ретро-автомобілів у Парку культури

У львівському Парку культури у суботу, 3 червня, відбувся фестиваль Leopolis Grand Prix, який цьогоріч став благодійним. Відвідувачі брали участь в аукціоні та купували поїздки на ретро-автомобілях. Гроші з активностей організатори спрямують на закупівлю реанімобіля на лінію фронту.

Організатори «ЗАЗ Козак» зробили локацію фестивалю відкритою (Фото ZAXID.NET)

Участь у фестивалі взяли понад 200 одиниць техніки. Йдеться про рідкісні ретро-автомобілі, мотоцикли, вантажівки, автобуси та військову техніку. Член клубу ретро-авто «ЗАЗ Козак» та один з організаторів Leopolis Grand Prix Олексій Бориско у коментарі ZAXID.NET розповів, що до заходу долучилися автомобілісти з різних регіонів України та з-за кордону.

«Фестиваль відбувається в парку на історичній трасі для перегонів "Львівський трикутник". Це траса, яка збереглася з 1930-років, так само як в Монте-Карло. Ми проводили фестиваль щорічно, але через війну робимо одноденний фестиваль в благодійному форматі для збору коштів на реанімобіль. Учасники на своїх авто катають гостей, а вторговані гроші передають на збір. Точну кількість учасників важко порахувати, бо ми зробили відкритий в'їзд. Фільтрували машини тільки на вході, щоб тематично їх розставити.Тут не тільки ретро-автомобілі, а й більшість автомобільних напрямків, які цікавлять людей. Є представники з Фінляндії, Латвії та Естонії. Проте це одиничні автомобілі, бо багато хто боїться їхати в Україну», – розповів Олексій Бориско.

Leopolis Grand Prix відбувся у Парку культури (Фото ZAXID.NET)

Учасники фестивалю (Фото ZAXID.NET)

Одним з учасників цьогорічного Leopolis Grand Prix є Григорій із Золочева, що на Львівщині. Він власник автомобіля ГАЗ-21 «Волга» 1959 року. За словами чоловіка, він знайшов автомобіль на металоломі й самостійно відреставрував.

«Коли був малим, то мій дядько був головою колгоспу й мав 21-шу "Волгу". Він мене посадив у ту машину й ми поїхали на весілля. І це мені так запам'яталося, що я хотів відновити авто й на 60-річчя зробив собі такий подарунок. Моя жінка була дуже проти й коли я тільки привіз автомобіль, то сказала, що не сяде в таку машину, бо то був просто брухт. Крила погнили, але кузов був здоровий. Все реставрував сам, але фарбували спеціалісти, бо я не міг самостійно так якісно зробити. За машиною не дуже важко доглядати, бо я не їжджу щодня – тільки до церкви чи на якесь свято», – сказав Григорій.

Григорій та його ГАЗ-21 «Волга» 1959 року (Фото ZAXID.NET)

Користувався увагою відвідувачів фестивалю автомобіль BMW-335 1938 року. Він належить Ігорю зі Львова.

«У мене цей автомобіль вже більше ніж 40 років. Тільки в мене і більше ні в кого. Коли закінчилася Друга світова, то машина потрапила у Севастополь, потім в Чернівці, де її знайшов. Я повністю сам все обслуговую», – зазначив чоловік.

BMW-335 1938 року (Фото ZAXID.NET)

Львів'янин Дмитро розповідає, що має найстаріший на дорогах України автомобіль. Це Ford 1912 року. Відвідувачі фестивалю звертають увагу на незвичні колеса транспорту, які мають дерев'яні деталі.

«Я брав купу сміття і вклав багато зусиль, щоб це виглядало так, як зараз. Були дитячі бажання, які матеріалізувалися. Зустрів випадково людину, яка розповіла, що десь є фрагменти такого авто. Поїхав, знайшов. Попросили просто неймовірну суму грошей, але розумів, що може перекупити хтось інший. Я приблизно п'ять років працював, але то не є така поточна щоденна робота. Це як хобі: збираєш, розбираєш, підганяєш деталі. Дуже багато часу пішло на аналіз фотографій, щоб зрозуміти, якою машина була. Шукав деталі, які виготовили впродовж 1911-1914 років. Ця машина як старе вино – стає дорожчою щороку», – пригадує Дмитро.

Автомобіль Ford 1912 року (Фото ZAXID.NET)

За словами чоловіка, він приблизно раз на два тижні у справах користується 111-річним автомобілем. Проте Дмитрові не вдається зареєструвати транспорт.

«Автомобіль не хочуть реєструвати, бо має бути сертифікат "євро-5", а без того документу не буде реєстрації. Через це не виходить і застрахувати транспорт», – додав Дмитро.

Зазначимо, що фестиваль Leopolis Grand Prix відбувається у Львові з 2011 року. Через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення подію не організовували у впродовж 2019-2022 років.