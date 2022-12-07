На виставці представлені пошкоджена архітектура та інші об'єкти

У вівторок, 6 грудня, у Львові відкрили виставку оцифрованої воєнної спадщини, яка згодом стане частиною експонатів Музею української перемоги. На ній експонуються оцифровані об’єкти, які зазнали ушкоджень під час війни, не обов’язково пам’ятки, а й звичайні автівки, інфраструктура – все, на що вплинула і змінила війна.

«Музей української перемоги» – документальний проект зі сканування воєнних реалій. Для нього збирають експонати: пошкоджені місця та об’єкти в містах, культурну спадщину, захищені мішками з піском пам’ятники. Їх представлять у вигляді 3D-моделей. До проекту залучено 10 операторів, журналістів, фотограмметристів з Одеси, Харкова, Києва, Краматорська, Миколаєва, Львова та інших регіонів.

«Хоча йде жахлива війна, зібрані нами предмети незабаром стануть історією, оскільки сліди руйнувань невпинно прибираються з вулиць міст. Мета колекції – показати надію, що живе в людях, боротьбу та волю повернути собі спокійне життя, показуючи крихкість добробуту та речей, які ми, як не дивно, сприймаємо мов належне», – повідомляють ініціатори проекту.

6 грудня у Львові відкрили виставку першої частини оцифрованої спадщини – понад 35 експонатів, зібраних з усієї України. Об’єкти відтворені на фото та у форматі 3D, які можна переглянути на планшетах і екранах.

фото Наталії Хасаншин/музей Територія терору

«Музей української перемоги — це метафора та впевненість, що в Україні після перемоги з’явиться фізичний простір або метавсесвіт, який показуватиме заскановані експонати, присвячені боротьбі та надії, яку переживали українці під час історичних подій сьогодення. Експонати Музею української перемоги включатимуть культурну спадщину під загрозою або яка змінила своє призначення під час війни», – пояснюють представники ГО «Pixelated Realities», яка реалізує ідею за підтримки Європейського культурного фонду.

Виставка триватиме до 20 грудня у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору», барак №1 (проспект В’ячеслава Чорновола, 45 Г). Вхід безкоштовний.