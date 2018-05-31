У Львові за ₴32,5 млн збудують дві військові казарми

Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління 29 травня підписало два договори з ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія "Галицький будівельник"» на будівництво казарм за 32,5 млн грн. Про це 31 травня повідомило видання «Наші гроші. Львів», посилалючись на інформацію з сайту електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодами, двоповерхові казарми поліпшеного планування збудують у військовому містечку №135 на вул. Стрийській, 80.

Будівництво першої казарми коштуватиме 16,5 млн грн. За будівельні роботи КЕУ заплатить 15,5 млн грн, а 975,8 тис. грн підуть на устаткування. При цьому фірма отримає 280 тис. грн прибутку, а на зарплату витратять 1,5 млн грн. Будівництво другої казарми коштуватиме 16 млн грн. Із них 15,1 млн грн піде на будівельні роботи, а 970,6 тис. грн – на устаткування. При цьому прибуток для фірми становитиме 270 тис. грн, заробітна плата – 1,4 млн грн.

У кожній казармі буде хол, 25 спалень на п’ять осіб, 12 ванних кімнат з душовою з лінійним трапом та ванна кімната з душовою кабіною, дві кухні. А також сушарня з гладильнею та пральня. Фірма також облаштує територію довкола казарм − озеленить її та влаштує вуличні тренажери. Усі роботи повинні завершити до грудня 2018 року.

Зовнішній вигляд однієї з майбутніх казарм

У першому тендері з компанією-переможцем змагалися три фірми – ПП «Богдан-Буд», ТОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ» та ТОВ «Ферозіт». Пропозиція «Будівельно-інвестиційної компанії "Галицький будівельник"» була на 200 тис. грн дешевшою від початкової пропозиції. Інші фірми також знижували свої ціни.

У другій закупівлі з переможцем конкурували ПП «Богдан-Буд» та ТОВ «Ферозіт». Під час торгів ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія "Галицький будівельни"» знизило свою початкову пропозицію на 180 тис. грн.

ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» зареєстроване у 2016 році в селі Бірки Яворівського району. Власником та директором фірми є екс-начальник управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації Олександр Овчаренко. Він також працював начальником квартирно-експлуатаційного управління Західного оперативного командування, головою Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради та директором ДП Міноборони України «Західвійськбуд».

Протягом 2017-2018 років компанія підписала 44 договорів на загальну суму 76,4 млн грн. ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» співпрацює зі замовником вже не вперше – протягом 2017-2018 років вони підписали чотири договори на будівництво казарм на загальну суму 39,2 млн грн.