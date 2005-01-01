У Львові за добу на арештмайданчик забрали п’ять автомобілів

За тиждень у Львові через неправильне паркування на арештмайданчик забрали 81 авто

У Львові упродовж минулої доби, 28 грудня, працівники «Муніципальної варти» евакуювали п’ять автомобілів, які були припарковані у недозволених місцях. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

«Впродовж 13-29 грудня на арештмайданчик було доставлено 81 автомобіль евакуаторами ЛКП «Муніципальна варта», 5 з них впродовж вчорашнього дня. Також за цей час було оштрафовано понад 250 водіїв без евакуації транспортного засобу», – сказано у повідомленні.

Як відомо, неналежне паркування машин створює незручності для пішоходів та є основною причиною затримок у русі електротранспорту міста.

Щоб вдосконалити систему паркування у Львові, 7 грудня депутати Львівської міськради затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування заборонене. Поліція та ЛКП «Муніципальна варта» мають право евакуйовувати автомобілі, залишені на них.

Додамо, протягом тижня, із 28 грудня до 1 січня включно, відкриті паркінги у центрі Львова працюватимуть безкоштовно.