У магазинах найбільшої національної торгівельної мережі АТБ можна отримати спеціальні жетони для тварин з QR-кодами, які допоможуть розшукати свого домашнього улюбленця, якщо він загубиться.

Як повідомили у мережі АТБ, вона у партнерстві з Animal ID запускає проєкт для реєстрації та розшуку домашніх тварин.

Як розказали в АТБ, власники тварин можуть зробити паспорт для свого улюбленця за допомогою спеціальних жетонів, а отримати їх можна безкоштовно через найбільшу в країні торгівельну мережу АТБ, яка щоденно обслуговує мільйони українців.

Проєкт Animal ID дозволяє завантажити спеціальний застосунок та зареєструвати у ньому свого домашнього улюбленця. Після цього можна отримати жетон у мережі магазинів АТБ на кожну зареєстровану тварину та прив‘язати його до застосунку. Такий жетон можна повісити на нашийник свого улюбленця і він завжди буде в безпеці. Адже якщо тварина загубиться, той, хто знайшов її, просто сканує QR-код на жетоні своїм ґаджетом, щоб встановити зв’язок із власником. Жетони, які можна буде отримати в магазинах мережі АТБ, видаються безкоштовно, але лише після реєстрації тварини у застосунку.

«На даний момент застосунок доступний у 160 магазинах мережі АТБ у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях», — повідомили в АТБ, та додали, що надалі мережа їх магазинів-партнерів проєкту Animal ID буде розширюватись.

Детальну інформацію про проєкт Animal ID можна знайти на його офіційному сайті povidok.com.

З початку вторгнення російських військ до України внесок корпорації АТБ в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проєктів перевищив 200 млн грн. Компанія активно приймає участь у наданні допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям та прихисткам для біженців.

У магазинах АТБ діє загальнонаціональна програма збору гуманітарної допомоги та екіпірування для захисників України, які команда мережі часто власноруч доставляє у місця з найбільшою потребою.