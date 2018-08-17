У неділю у трьох церквах Львова відзначають храмове свято Преображення Господнього

УПреображенській церкві у неділю відзначають храмове свято

У неділю храми Львова відзначають престольний празник на свято Преображення Господнього. 19 серпня, християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього. Це одне з дванадцяти найбільших свят у християнському календарі.

У Львові престольний празник на свято Преображення відзначають три храми міста. Порядок святкових богослужінь:

Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21) (УГКЦ)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11:00. Його очолить владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

Храм Преображення ГНІХ (вул. Ковельська, 37) (УАПЦ)

Святкове богослужіння розпочнеться об 11:00. Після Літургії відбудеться водосвяття.

Храм Преображення ГНІХ (вул. Роксоляни, 43)

О 9:00 читатимуть акафіст до св. вмч Димитрія Солунського. У цей час у храмі перебуватиме ікона із цілющим миром із мощей св. вмч Димитрія. О 10:00 відбудеться водосвяття, об 11:00 — святкове богослужіння.

Свято встановлене у пам'ять про преображення Ісуса Христа перед учнями на горі, як вважається, Фавор. Згідно з Євангелієм, Ісус взяв із собою трьох учнів — Петра, Якова та Івана і вирушив із ними на гору. У момент преображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної і людської. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом, бо цього дня християни приносять до храму перші плоди (яблука, груші, сливи), щоби їх освятити.

Свято Преображення відзначається Східною Церквою з IV ст. і є одним із найбільших, після Великодня, дванадесятих свят. Припадає на Успінський піст або Спасівку, проте цього дня дозволяється споживати рибу, олію та вино. Святкується 19 серпня православними та греко-католиками. Римо-католики відзначають його 6 серпня.